"الهيئة الصحية الإسلامية" نعت شهداءها وفنّدت الاعتداءات الإسرائيلية على طواقمها اليوم

شدّدت "الهيئة الصحية الإسلامية" في بيان، على أنّ "في كلّ يوم، يعمد العدو الإسرائيلي على تسجيل عدوان جديد على الطّواقم والمراكز الإسعافيّة، واستهداف ممنهج للمسعفين، ليثنيهم عن أداء دورهم في العمل الإنساني".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في جديد الاعتداءات، إستهدف العدو اليوم العديد من نقاط وطواقم للدّفاع المدني بالهيئة:

1- إستهداف سيّارة الإسعاف بطاقمها قرب مستشفى الشّيخ راغب حرب مساء أمس، أسفر عن تضرّرها دون وقوع إصابات.

2- إستهداف نقطة إسعافيّة في مدينة صور وتضرّر 3 سيّارات إسعاف وسيّارة إطفاء، دون وقوع إصابات.

3- إستهداف سيّارة إسعاف بطاقمها في بلدة دير الزهراني، نتج عنه ارتقاء شهيد وإصابة مسعفين بجروح متوسّطة.

4- إستهداف نقطة إسعافيّة في بلدة دردغيا، وارتقاء شهيدين وتدمير سيّارة الإسعاف.

5- إستهداف نقطة إسعافيّة في بلدة سلعا، وتدمير سيّارة إسعاف دون وقوع إصابات.

6- إستهداف آخر في مدينة صور لنقطة إسعافيّة ثانية، وإصابة أربع مسعفين بجروح".

ولفتت الهيئة إلى "أنّنا نحتسب شهداءنا عند الله، ونتمنّى للجرحى الشّفاء العاجل، ونعاهدكم بإكمال الطّريق للوصول إلى النّصر الحتمي قريبًا".