158 قتيلًا جراء الفيضانات في جنوب شرق إسبانيا والبحث مستمر عن مفقودين

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "حصيلة الفيضانات في جنوب شرق إسبانيا هذا الأسبوع ارتفعت إلى 158 قتيلًا، فيما تتواصل عمليّات البحث عن مفقودين"، موضحةً أنّ "155 قُتلوا في منطقة فالنسيا السّياحيّة وحدها، إذ اجتاحتها سيول من الوحل مساء الثّلثاء الماضيَين، فيما قضى شخصان آخران في منطقة كاستيا لا مانتشا المجاورة، وثالث في الأندلس".

وكانت قد أشارت الحصيلة السّابقة الصّادرة مساء الأربعاء، إلى مقتل 95 شخصًا، في حين أعلنت وزيرة الدّفاع مارغريتا روبلس أنّ "عددًا كبيرًا من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين"، من دون أن تحدّد عددهم.

وتضمّ منطقة بايبورتا في الضّواحي الجنوبيّة لمدينة فالنسيا 25 ألف نسمة، وتُعدّ من الأكثر تضرّرًا جرّاء السّيول الموحلة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنيّة للأرصاد الجوّيّة في إسبانيا تساقط أكثر من 300 ليتر من المياه لكلّ متر مربّع ليل الثّلثاء- الأربعاء، في بلدات عدّة في منطقة فالنسيا، فيما شهدت قرية تشيفا الصّغيرة أعلى معدّل مع 491 ليترًا لكلّ متر مربع. وأوضحت الهيئة أنّ كميّات الأمطار هذه تعادل "عامًا كاملًا من المتساقطات".