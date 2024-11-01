شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحكم سيطرتها ورقابتها على المنشآت الملوثة للمسطحات المائية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل علي إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر) - غير مباشر على المسطحات المائية المختلفة ( نهر النيل - البحيرات - البحار)، فضلا عن استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع.

يأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة في برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لمدة 3 سنوات (2024-2027) للحد من التلوث، انطلاقا من إيمانها أن ضمان خفض مستويات التلوث أصبح أمرًا حتميًا، لضمان وجود بيئة صحية مستدامة للمواطنين.

كما تواصل الحكومة، تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، فضلا عن التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات مثل شبكة رصد نوعية الهواء المحيط وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية.

وتستهدف الحكومة استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.