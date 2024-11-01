"واشنطن بوست": الجيش الإسرائيلي تسبب بتدمير أو تضرر نحو ربع المباني في 25 بلدة بجنوب لبنان

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، عن بيانات أقمار صناعيّة، أنّه "تمّ تدمير أو تضرّر نحو ربع المباني في 25 بلدة لبنانيّة قرب حدود إسرائيل".

وأشار تحقيق للصّحيفة، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يبذل جهدًا كافيًا لتجنّب تدمير مواقع دينيّة في لبنان، بل استمتع بتدميرها".