نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، عن بيانات أقمار صناعيّة، أنّه "تمّ تدمير أو تضرّر نحو ربع المباني في 25 بلدة لبنانيّة قرب حدود إسرائيل".
وأشار تحقيق للصّحيفة، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يبذل جهدًا كافيًا لتجنّب تدمير مواقع دينيّة في لبنان، بل استمتع بتدميرها".
كانت هذه تفاصيل خبر "واشنطن بوست": الجيش الإسرائيلي تسبب بتدمير أو تضرر نحو ربع المباني في 25 بلدة بجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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