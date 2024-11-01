شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. غرامة مالية لمن يهمل فى تطعيمات أطفاله والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون حقوق الطفل للحفاظ عليه وضوابط رعايته، لضمان سلامة وصحة الطفل ورعايته، ومن بين هذه الإشكاليات التي تم حسمها كان تطعيم الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض المعدية، حيث نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996.

حيث ألزم القانون أولياء الأمور بضرورة تحصين أطفالهم بالتحصينات التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.

وفرض قانون الطفل عقوبات تلاحق من يخالف ذلك الأمر، بموجب المادة 25 التي تقضى بضرورة تطعيم طفلك وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وتبلغ قيمة الغرامة بما يتراوح من 20 جنيها الى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

ووفقا للمادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

