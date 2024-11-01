شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى لرفع الوعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده من أجل دعم الأكثر احتياجا ولم يقتصر دوره على تقديم الخدمات والمساعدات من أجل القضاء على فقر الجيوب فحسب بل إنه تطرق لمحاولة القضاء على فقر العقول وهو الأمر الأصعب.

ويلعب التحالف الوطني للعمل الأهلى دورا هاما فى رفع الوعى لدى المواطنين ولعل آخر أنشطته فى هذا الشأن، فعالية المكتبة المتنقلة بكفر الشيخ، حكايات على 4 عجلات، لتنفيذ الأنشطة الثقافية المكونة من جلسات حكى ومسرح عرائس وجلسات ألعاب تعليمية وجلسات قراءة حرة، يأتي ذلك ضمن حملة أيد واحدة، كنشاط اجتماعى.

والهدف من المشروع نشر الوعي والثقافة، من الدلتا للصعيد، وقد استفاد من الفعاليات 51 طالبا من مدارس قرية قزمان التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ولاحظنا التفاعل بين الطلاب وجرى مناقشة عما استفادوه من القصص التي حكيت لهم، عن التعاون ومساعدة أفراد المجتمع.