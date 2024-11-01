إحباط هجوم «حوثي» في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، هجوماً حوثياً في قطاع «الكدحة» بمحور «البرح» غربي محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن القوات اليمنية خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة مع مسلحين حوثيين جراء محاولتهم مهاجمة مواقع عسكرية.

وأكد المصدر أن الاشتباكات أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، وأسكتت مصادر نيرانهم.

وقال إن «كل تحركات الحوثيين مرصودة بدقة على طول خطوط التماس، ولن يتمكنوا من تحقيق أدنى اختراق».

يشار إلى أن الاشتباكات هي الثانية من نوعها التي تخوضها القوات اليمنية ضد الحوثيين خلال أقل من أسبوع في الجبهة ذاتها.