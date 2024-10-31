"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفَين حيويَين في وسط وجنوب الأراضي المحتلة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء اليوم الخميس 2024-10-31، هدفًا حيويًّا في وسط الأراضي المحتلّة؛ بواسطة الطّيران المسيّر".

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا أيضًا مساء اليوم، هدفًا حيويًّا في جنوب الأراضي المحتلّة، هو السّابع هذا اليوم، بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار عمليّاتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".