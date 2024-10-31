هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: لا توجد مؤشرات على أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مطلع، أنه "لا توجد مؤشرات على أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل".

وكان قد أكد رئيس مكتب المرشد الإيراني علي الخامنئي، أن "دفاعاتنا منعت طائرات الكيان الصهيوني من اختراق أجوائنا وأضرار الهجوم كانت طفيفة"، مشدداً على أن "هجوم الكيان الصهيوني علينا كان يائسا وسنرد عليه ردا قاسيا ومؤلما".

وكلن قد اكد مصدر رفيع المستوى لـ "CNN" إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "حاسم ومؤلم" من المرجح أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واوضح المصدر المطلع على ما يجري تداوله في إيران، "إن رد جمهورية إيران الإسلامية على عدوان الكيان الصهيوني سيكون حاسمًا ومؤلمًا".

ورغم أن المصدر لم يحدد موعدًا محددًا للهجوم، إلا أنه قال إنه "سيحدث على الأرجح قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال في تصريحات مصورة في قاعدة رامون، "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل – سنعرف الوصول إلى إيران مرة أخرى بقدرات لم نستخدمها".