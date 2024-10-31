شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنتي الجدول العام والابتدائي بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذليالخميس، 31 أكتوبر 2024 11:02 م
انتهى مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، من التشكيل الكامل للجان مجلس النقابة والتي من بينها لجنتى الجدول العام والابتدائى.
وضمت لجنة الجدول العام كلا من:
1ـ محمد عبد الوهاب
2ـ أحمد حسان
3ـ السيد جابر مكي
4ـ سيد حسن
5ـ أحمد أسامة
أما لجنة القيد الابتدائي فضمت كلا من:
1ـ إبراهيم فؤاد
2ـ محمد عيسى
3ـ محمود تفاحة
4ـ محمد هيبة
5ـ عمرو الخشاب
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