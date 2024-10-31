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تعرف على أعضاء لجنتي الجدول العام والابتدائي بنقابة المحامين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 11:02 م

انتهى مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، من التشكيل الكامل للجان مجلس النقابة والتي من بينها لجنتى الجدول العام والابتدائى.

وضمت لجنة الجدول العام كلا من:
1ـ محمد عبد الوهاب
2ـ أحمد حسان
3ـ السيد جابر مكي
4ـ سيد حسن
5ـ أحمد أسامة


أما لجنة القيد الابتدائي فضمت كلا من:


1ـ إبراهيم فؤاد
2ـ محمد عيسى
3ـ محمود تفاحة
4ـ محمد هيبة
5ـ عمرو الخشاب
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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