انتهى مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، من التشكيل الكامل للجان مجلس النقابة والتي من بينها لجنتى الجدول العام والابتدائى.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنتي الجدول العام والابتدائي بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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