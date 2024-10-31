شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد.

ونددت الرابطة في بيان لها بهذه الجريمة الإرهابية، مجدِدة موقفها الثابت المُدين بشدة للعنف والإرهاب بكل صُورِه وذرائعه.

وأعربت عن التضامُنِ التامِ مع جمهورية تشاد وشعبِها العزيز، في مُواجهة كلِ ما يُهدِد أمن البلاد واستقرارها، مقدِمة تعازيها الخالصة لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المملكة تدين الهجوم

أدانت المملكة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي.

وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تشاد، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب.