صندوق الأمم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة للعناية المركزة لحديثي الولادة في شمال غزة

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن "توقف آخر وحدة للعناية المركزة لحديثي الولادة في شمال غزة"، لافتا الى أن "نحو 4000 امرأة حامل في شمال غزة تواجه صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية".
وذكر الصندوق، أن "تقارير متزايدة حول وفاة نساء بغزة أثناء الولادة أو بعدها وأخريات تلدن دون رعاية"، مضيفاً "قصف على مستشفى كمال عدوان اليوم دمر إمدادات طبية أوصلتها الأمم المتحدة قبل 5 أيام".
وتابع "مستشفيات غزة متوقفة عن العمل بسبب اعتقال طواقمها ومصادرة معدات أساسية".
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