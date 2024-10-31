"النشرة": إصابات إثر غارات إسرائيلية استهدفت دير سريان وكفرحونة والعباسية وجويا

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"سقوط عدد من الإصابات، نتيجة سلسلة غارات شنّها الطّيران الحربي الإسرائيلي، استهدفت بلدات دير سريان، كفرحونة، العباسية، وجويا"، مشيرًا إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا وفوسفوريًّا إسرائيليًّا استهدف أطراف كفرحمام وكفرشوبا".

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