الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" بمنطقة الحوش

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة أغارت في منطقة الحوش في جنوب لبنان، مستهدفةً مجمّعات قيادة وسيطرة ومقرّات قيادة وبنى تحتيّة عسكريّة لعدّة وحدات عسكريّة في "حزب الله"، ومن بينها وحدة عزيز وقوّة الرّضوان".
وادّعى في تصريح، أنّ "حزب الله قد روّج من داخل هذه المجمّعات، للعديد من المخطّطات ضدّ إسرائيل وجيشها"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الهجمات تشكّل جزءًا إضافيًًا من جهود الجيش لضرب النّشاط العسكري لـ"حزب الله"، وعرقلة محاولاته ترميم قدراته العسكريّة".
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