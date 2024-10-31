أرسلان بحث مع القائم بالأعمال السوري بالتطورات الراهنة وخصوصًا العدوان على لبنان

التقى رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، القائم بأعمال السّفارة السّوريّة في لبنان علي دغمان، يرافقه وفد من السّفارة، في حضور عضو المجلس السّياسي ومنسّق ملف العلاقة مع سوريا في "الديمقراطي" لواء جابر.

وأوضح الحزب في بيان، أنّه "جرى بحثٌ معمّق في التّطوّرات المحليّة والإقليميّة الرّاهنة، وخصوصًا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وغزّة.