أبو حيدر: لا يمكننا الاستمرار باقتصاد "الكاش" ولا مشكلة بسلسلة الإمداد إلى لبنان حتى اليوم

شدّد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة ​محمد أبو حيدر​، على أنّه "لا يمكننا الاستمرار باقتصاد "الكاش"، وعلينا القيام بالإصلاحات المطلوبة بعد إدراج لبنان على اللّائحة الرّماديّة، كي لا نذهب إلى الأسوأ".

وأشار، في حديث لقناة الـ"mtv"، إلى أنّ "الخسائر الاقتصاديّة في لبنان بسبب الحرب تخطّت نسبة الخمسين في المئة من النّاتج العام المحلّي​​​​​​"، مؤكّدًا أنّ "لا مشكلةً بكلّ سلسلة الإمداد إلى لبنان، ما دام أنّ المطار والمرافئ مفتوحة، وحتّى اليوم لم تنقطع أي سلعة، وحركة "السناك" ارتفعت بنسبة 50 في المئة".

ولفت أبو حيدر، إلى أنّ "النّزوح هذه المرّة هو الأكبر في تاريخ لبنان، وسنطلق منصّةً لتسجيل الخسائر من قِبل المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة الحجم، للمساعدة في التّعويض بعد الحرب"، مبيّنًا أنّ "المجلس المركزي في مصرف لبنان ناقش تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" العبريّة، وما ورد فيه حول شركة wish money".