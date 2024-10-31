يُسجّل تحليق مكثّف ومتواصل للطّيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت ومحيطها، على علو منخفض، مع الإشارة إلى أنّ هذا الطّيران لم يغب عن سماء العاصمة منذ صباح اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت ومحيطها على علو منخفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.