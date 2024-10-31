أكّد وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، أنّ "كلّ معلم أثري مدرَج على قائمة التّراث العالمي، محمي بموجب القانون الدّولي. ويوم أمس، ونتيجة مراجعات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أصدرت منظّمة "اليونسكو" موقفًا مفاده بأنّ على هذه المعالم أن تكون بمنأى عن الاعتداءات الإسرائيليّة".
وأوضح، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّ "قلعة بعلبك ليست بحاجة إلى شعار "الدّرع الأزرق"، لأنّها مدرَجة على لائحة التّراث العالمي"، مشيرًا إلى أنّ "لا أضرار في صور على المستوى الاثري.
كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى: قلعة بعلبك ليست بحاجة لشعار "الدرع الأزرق" لأنها مدرَجة على لائحة التراث العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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