الجيش الإسرائيلي هدد سكان النبطية: لإخلاء أي مبنى يستخدمه "حزب الله" لتخزين أسلحة

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى سكان مدينة ​النبطية​، قائلًا: "إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه "حزب الله" لتخزين أسلحة أو وسائل قتاليّة، فعليكم إخلاء المبنى فورًا، والابتعاد عنه لمسافة لا تقلّ عن 500 متر".

وأكّد في تصريح، أنّ "كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو أسلحته، يعرّض نفسه للخطر".