نتانياهو يتحدث عن وقف إطلاق نار "قريب" مع حزب الله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل "لا تزال في قلب العاصفة"، وسط أمل متزايد في التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في الشمال.

وقال للجنود في حفل تخرج ضابط بعد اجتماعه مع المبعوثين الأميركيين عاموس هوشستاين وبريت ماكغورك، الموجودين في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ عام بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله: "لا تزال هناك تحديات كبيرة أمامنا".

وقد أعطى نتنياهو إشارة في اتجاه التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح أن أمن إسرائيل يظل في نهاية المطاف مرهوناً بالقوة العسكرية للجيش الإسرائيلي .

وأوضح لهوشستاين وماكغورك أن أي صفقة يجب أن تسمح للحرية العسكرية في إحباط أي تهديدات من لبنان. وفي وقت لاحق في كلمته أمام الجنود ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، شدد على هذه النقطة.

وقال: "أريد أن أوضح أنه فيما يتعلق بالاتفاق مع لبنان، فإن الاتفاقيات والأوراق والاقتراحات والأرقام (1559، 1701) – كلها هذه لها مكانها، لكنها ليست الشيء الرئيسي".

وقال: "الشيء الرئيسي هو قدرتنا وتصميمنا على فرض الأمن، وإحباط الهجمات ضدنا، والعمل ضد تسليح أعدائنا بقدر الضرورة على الرغم من كل الضغوط والقيود - هذا هو الشيء الرئيسي".

وتريد إسرائيل الحفاظ على قدرتها على العودة إلى جنوب لبنان إذا لزم الأمر، والقيام بضربات جوية ضد البنية التحتية لحزب الله.

مقتل 7 مدنيين في الشمال

وتحدث نتانياهو في يوم قُتل فيه سبعة مدنيين في الشمال بنيران حزب الله وبعد شهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية المعدلة ضد الجماعة الوكيلة لإيران.

تحدثت الولايات المتحدة وإسرائيل عن ضرورة ضمان أن يتضمن أي اتفاق آلية لتنفيذ القرار 1701. وهذا القرار، الذي حدد شروط وقف إطلاق النار الذي أنهى لبنان الثاني، لم يطبق قط.

حزب الله يوافق على التراجع

أفادت تقارير لبنانية أن حزب الله وافق على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، لكن المسؤولين الإسرائيليين ما زالوا متشككين

وعلى الرغم من تصريحات حزب الله طوال الحرب، إلا أن الحزب وافق على التخلي عن مطالبها وهي مستعدة للانسحاب إلى ما بعد نهر الليطاني، حسبما أفاد موقع MTV اللبناني المرتبط بمعارضي حزب الله، ليلة الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن حزب الله وافق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، على أن يتم نقل جميع أسلحته إلى ما وراء النهر. كما زُعم أن حزب الله لم يعد يصر على أن يكون على علاقة مباشرة بالأحداث في غزة .

وأشارت قناة "MTV" اللبنانية إلى أن مشروع وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام تجري مناقشته في لبنان، ومن المتوقع أن يقدمه مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل في الأيام المقبلة. كما لوحظ أن عاموس هوشستاين، مبعوث بايدن إلى المنطقة، أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه لمس تغيرا في موقف نتنياهو ، ما منحه الأمل في الاتصالات.

وفيما يتعلق بهذا التغيير، قال هوشستين إنه سيسافر إلى إسرائيل غدا.

لكن وسائل إعلام عربية نقلت عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله: "من غير الوارد تغيير صيغة القرار الدولي 1701 ولو بكلمة واحدة. الكرة الآن في ملعب نتانياهو. لقد أكملت كل النقاط المتعلقة بالقرار الدولي 1701". وقف إطلاق النار وانتشار الجيش وتنفيذ القرار 1701. نحن بانتظار تفاهمات هوخشتاين مع نتانياهو".

ميقاتي.. نأمل في وقف إطلاق النار خلال أيام

بالإضافة إلى ذلك، تطرق رئيس الوزراء اللبناني إلى الحرب التي بدأت بإطلاق منظمة حزب الله النار قبل أكثر من عام، قائلا: "نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال ساعات أو أيام".

وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "معاريف" الأربعاء إن الإدارة الأميركية نشطة للغاية في كلا الاتجاهين: في الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وكذلك في محاولة التوصل إلى ترتيب لوقف إطلاق النار في الشمال.

وينبع ذلك، بحسب المصادر، من الرغبة في تحقيق تقدم كبير قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقالت مصادر أميركية لصحيفة "معاريف" إن الجانب الإسرائيلي أبدى استعداداً واهتماماً بالمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق في الشمال. ومع ذلك، من المشكوك فيه أن يتم الانتهاء من العمل قبل الانتخابات.

الصفقة المقترحة

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يصل مبعوث البيت الأبيض عاموس هوشستين إلى إسرائيل ولبنان في الأيام المقبلة، على أمل التوصل إلى اتفاقات نهائية قبل الانتخابات الأمريكية. وبموجب الاتفاق المذكور، سيعود سكان الشمال إلى منازلهم، في حين ستنسحب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان.

ومن ناحية أخرى، أعربت مصادر حكومية عن شكوكها. وبحسب هذه المصادر فإن "إسرائيل لن تتراجع عن أي من المطالب التي حددتها كشرط للتوصل إلى التسوية. وفي هذه المرحلة، لا نحدد مدى استعداد حزب الله للموافقة على الخطوط العريضة والشروط التي قدمناها، مع كل الاحترام الواجب". لاستثمارات الإدارة الأميركية وجهودها".

ما يتم طرحه وما سيأتي على الأرجح هو ما يسمى "القرار 1701+"، الذي يمنح إسرائيل بعض حرية العمل لمنع حزب الله من إعادة التسلح. هناك تقييم أنه بعد وقت قصير من الانتخابات، سيتم بذل جهد لفرض وقف إطلاق النار في لبنان".