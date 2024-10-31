شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تواصل جهودها التاريخية لدعم فلسطين رغم حملات التشويه والان مع تفاصيل الخبر

صرح النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، بأن مصر تواصل دورها التاريخي والداعم للقضية الفلسطينية دون تراجع، مشيرًا إلى أن حملات التشويه المستمرة التي تستهدف مصر لن تؤثر في جهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس النواب في بيان له أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى بجدية على المستوى الدبلوماسي لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار فرعون إلى أن مصر، على مر العقود، قدمت تضحيات كبيرة في سبيل دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو من خلال موقفها الثابت أمام المحافل الدولية.

وأضاف أن الشعب المصري أصبح على دراية بمحاولات زعزعة الاستقرار عبر نشر الأكاذيب، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تثني مصر عن مواصلة جهودها لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.