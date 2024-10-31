شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الأبواق المناهضة للدولة المصرية تستهدف تشويه الدور المصري الداعم لقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

دعا ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، الشعب المصرى إلى اليقظة والتنبه لما يحاك ضد الدولة ومؤسساتها القومية من مخطاطات شريرة تستهدف النيل منها والإساءة إليها، لافتا إلى وقوع بعض النخب المصرية فى مصيدة أصحاب هذه المخططات وترديدها على نطاق واسع مما يحقق أهدافها الخبيثة.

وأشار "الشهابى"، إلى نفى مصدر مصدر رفيع المستوى لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، مؤكدا أن تلك الأكاذيب تأتي محاولة من تلك الأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية والذى أكده مواقف الدولة المصرية التى كشفت أهداف حرب الإبادة الوحشية على أهلنا فى قطاع غزة هى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلها تحت تأثير الغارات الجوية الإسرائيلية إلى سيناء لتتحول فلسطين إلى أرض بلا شعب،وذلك من خلال مؤتمرات صحفية عالمية علنية للرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظرائه من رؤساء دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيضا مع وزير الخارجية الأمريكى.



وأكد ناجي الشهابي، أن مصر قادرة على حماية أمنها القومى، مؤكدة للعالم أجمع أن الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط مرتبط بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على تبنى كثير من دول العالم الطرح المصرى بضرورة إقامة دولة فلسطين .

أشار الشهابى إلى عدد المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية ولشعبنا وكان بدايتها خارطة الطريق التى أعلنها مؤتمر القاهرة للسلام والتى تبنتها مؤتمر القمة العربى الاسلامى فى السعودية مرورا بإصرار مصر على إدخال المساعدات لشعبنا الفلسطينى الصامد فى غزة وربطها خروج الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح المصرى بإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة ووصل نسبة حجم المساعدات المصرية إلى قطاع غزة حوالى 85% من حجم المساعدات التى دخلت الى القطاع من كل دول العالم بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية نتيجة انعكاس أزمات عالمية على الاقتصاد المصرى ..

ووصولا إلى مواقف الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية فى الحماية العامة للأمم المتحدة وفى كل المحافل الدولية وكذلك انضمام مصر لدولة جنوب افريقيا فى دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ومساندتها لطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال النتن ياهو ووزير دفاعه كمجرم حرب ارتكبت جرائم الإبادة الوحشية ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ شعبنا الفلسطينى البطل الصامد .

وشدد رئيس حزب الجيل على أن محاولات التشكيك والتشويه للدولة المصرية لن تتوقف لأنها جزء من المخططات الشيطانية لتحالف حلف الناتو بقيادة امريكا مع الصهيونية العالمية ضد مصر بعد نجاحها فى ايقاف مخطط الفوضى الخلاقة وازاحة حكم الجماعة الإرهابية التى تحالفت مع إدارة الرئيس أوباما لتنفيذ هذا المخطط الذى يستهدف إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط على غرار الخارطة التى رسمتها الدول الاستعمارية عقب الحرب العالمية الأولى من خلال اجتماع وزير خارجية بريطانيا وفرنسا "والتى عرفت باتفاقية سايكس بيكو" لذلك كله يدعو ناجى الشهابي الشعب المصرى العظيم ونخبه السياسية عدم تصديق حملات التشكيك والاكاذيب وان يكون كل مواطن حائط صد أمام هذا المخطط و لا يشارك فى ترويج هذه الأكاذيب