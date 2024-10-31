شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: حرب الشائعات ضد الدولة المصرية لن ينسيها التزامها بدعم الإنسانية وأشقائها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن انتشار بعض التقارير العارية تماما من الصحة بشأن استقبال ميناء الاسكندرية السفينه كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكريه لصالح إسرائيل، تأتي ضمن حملة ممنهجة على الدولة المصرية لنشر شائعات تستهدف تشويه دورها المتواصل الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق وعرقلة الجهود المبذولة من أجل إبعادها عن مسار التفاوض

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مصر لم تتوانى في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، سواء كان ذلك سياسيًا أو دبلوماسيًا أو إنسانيًا، مشيرا إلى أنه قد عُرف عن مصر دورها في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ومساعدته في مختلف الظروف، والتأكيد على أن فلسطين هي قضية مصر المركزية، وأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يُعد أحد الأهداف الثابتة في السياسة الخارجية المصرية.

ولفت عبد الهادي، أنه لا يمكن إغفال الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق السلام في المنطقة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا الدور ظهر بوضوح في الوساطات المتكررة التي قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، وكذلك في التوصل إلى اتفاقات تهدئة مع إسرائيل لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني في غزة، كما حدث في العديد من التصعيدات العسكرية.

ولفت رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أن الشائعات التي تنتشر من حين لآخر تهدف إلى إحداث بلبلة وزعزعة الثقة في مواقف مصر تجاه القضايا العربية المصيرية، وخاصة القضية الفلسطينية، التي تمثل للشعب المصري قضية مركزية ترتبط بأبعاد قومية وإنسانية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأكاذيب تحاول أن تشكك في صدق مواقف الدولة المصرية وتصورها على أنها غير ملتزمة رغم أن التاريخ يشهد على مواقف مصر الصلبة والمتواصلة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.