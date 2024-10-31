شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بمستقبل وطن: الشائعات لن تثنى مصر عن دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تتعرض لحملة ممنهجة من الشائعات والأكاذيب بهدف زحزحتها عن دعم القضية الفلسطينية، وهذا الأمر لم ولن تنجح قوى الشر فيه على الإطلاق.

وأكد عضو حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بدور محوري لدعم الأشقاء الفلسطينين، فعلى المستوى الإغاثي، مصر اكثر دولة قدمت مساعدات، وعلى المستوى السياسي تكثف مساعيها لوقف الحرب، وهناك مفاوضات لم ولن تتوقف سوى بوقوف الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الأعزل.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام المغرضة حول استقبال ميناء الإسكندرية السفينة الألمانية "كاثرين" التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن ما قامت به مصر ولا تزال على المستوى الدبلوماسي وموقفها المشرف والمرافعة التاريخية التي قامت بها أمام محكمة العدل الدولية، والتي ألصقت جرائم الإبادة الجماعية بإسرائيل، كما أكدت حق الفلسطينيين التاريخي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كل هذا يؤكد للجميع دعم مصر للقضية.

وأشار النائب، إلى أن هناك من يريد إثناء مصر عن دعم القضية بحملة شرسة من الشائعات والتشكيك والتشويه المستمرة مشيرا إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.