شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: محاولات التشكيك والتشويه فى الدولة المصرية لا يتوقف فى منصات "الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية مستهدفة من الجهات والمنصات المعارضة التى تعتمد على أسلوب التضليل ونشر أكبر قدر من الأكاذيب والشائعات مشددا على أن موقف الدولة المصرية مما يجرى هو تأكيد على بناء المناعة الوطنية للدولة المصرية ٱن الدولة تقوم بتحصين إمكانياتها وقدراتها وتحصين الجبهة الداخلية ومحاولة النيل من إنجازات الدولة المصرية في هذا التوقيت فى إقليم مضطرب بكل ما فيه من حالة توتر عامة إلا أن الدولة المصرية تواجه التشكيك فى ما يجرى من إنجازات حقيقية وعدم الاشارة لما يتمتع به الوطن من انجازات سواء سياسية أو أمنية فى حين أن مصر هى الدولة الوحيدة فى الإقليم التى تشهد حالة من الاستقرار فى هذا المستوى.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى تصريح خاص ل ”الخليج 365” أن موقف مصر واضح ومعلن أمام الجميع فيما يخص القضية الفلسطينية ومحاولات التشكيك والتشويه فى الدولة المصرية لا يتوقف فى المنصات المعارضة التى لا تقتصر فقط على جماعة الإخوان الإرهابية لكن تمتد لشخصيات عامة دولية معارضة مقيمة في الخارج بالإضافة إلى المنصات المناهضة وبيوت الخبرة الأجنبية التى تسوق لغير الواقع الذى تعيشه الدولة المصرية وتعادى فيها.