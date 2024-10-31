شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مستقبل وطن: الشائعات المغرضة هدفها النيل من موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن موقف مصر ثابت تجاه القضايا الإقليمية والعربيه ولم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية والاشقاء الفلسطينين، وأن مصر تتعرض لحملة ممنهجة من الشائعات والأكاذيب بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.



وأضاف عابد في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود جهود مكثفة لإرساء السلام في المنطقة، وهو ما يعكس دور مصر في نشر السلام ونبذ العنف، والتحذير أكثر من مرة من مخاطر اللجوء للحلول العسكرية التي لم ولن ينتج عنها استقرار بل ستكون سببا في المزيد من الصراعات التي تنجرف إليها المنطقة بالكامل.

وأوضح النائب علاء عابد، ان السياسة المصرية ساهمت بقوة في خلق حالة من التوازن غير المسبوق في المنطقة، وسط مناخ شديد الاضطراب إقليمياً ودولياً، وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى جنبت مصر الكثير من الانعكاسات السلبية لهذه التوترات من حولنا، وحماية الأمن القومي، وتحقيق مصالح مصر الوطنية، والحفاظ على استقرارها وسلامة شعبها وأراضيها وحدودها.

وأستنكر النائب علاء عابد ، ما يتردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، لافتا الي أن تلك الأكاذيب لن تثني القيادة السياسية المصرية عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.