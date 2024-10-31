شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر تتمسك بالثوابت والقيم فى عالمٍ تنصل من كل مبدأ والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أن مصر دولة عظمى في سياستها الخارجية وفي قمة أولوياتها فلسطين فلا تبدل مواقفها ولا تنسلخ من جلدها و تعض على هويتها بالنواجذ وتتمسك بالثوابت والقيم في عالمٍ تنصل من كل مبدأ وبات غير متشبثٍ بشرف أو مصداقية.

وأضاف "البرديسي" فى تصريح خاص ل ”الخليج 365” أن مصر تجعل صالح الفلسطينيين نصب عينيها تولى وجهها شطر إقامة هذه الدولة الفلسطينية، وحيثما تكون هذه المصلحة وتلك الدولة يكون وجهها وسعيها

موضحا أن مصر تسعى كل الأشواط هنا وهناك من أجل هذه الغاية غير ناظرة لمصلحة ذاتية أي أنها متحللة من كل غرض إلا صالح فلسطين وكل من يشكك في مواقف مصر صغيرٌ من الصغار الذين يحاولون عبثاً رمي الشجرة المصرية الوارفة والضاربة بجذورها في تربتها العربية والإفريقية والإسلامية، فكل من يحاول التشكيك أو التشوية ستفلح محاولاته حينما يلج الجمل في سم الخياط.