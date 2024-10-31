شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد: محاولات تشويه مصر لن تنطلى على أحد والموقف من فلسطين ثابت والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ان محاولات بعض القنوات المأجورة لتشويه النظام المصرى ومؤسسات الدولة المصرية لن تنطلى على احد لا فى الداخل ولا فى الخارج، وأنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

كما أكد رئيس الغد أن تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر المعروفة المأجورة والمأجرة والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ والمعروف في دعم القضية الفلسطينية تاريخيا وحتى الآن ودعم الشعب الفلسطينى، وهو الموقف الذى لايستطيع احد ان ينكره او يزايد عليه أو بلغيه أو ينال منه.

وأضاف موسى الحرب ضدنا ستستمر والاشاعات لن تتوقف، ونحن صامدون مستمرون لاننظر خلفنا، نحافظ على وطننا وندعم دولتنا الوطنية، ونقف خلف رئيسنا الوطنى البطل وحكومتنا ونثق كل الثقة فى مؤسساتنا ودولتنا ووطنية صناع القرار فى مصر ووطنية أجهزتها.