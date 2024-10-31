أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بـ"سقوط 6 شهداء و3 جرحى في حصيلة أوّليّة، نتيجة الغارة الإسرائيليّة على بلدة مقنة، وما زالت أعمال رفع الأنقاض مستمرّة".
وأشار إلى أنّ "الغارة الّتي استهدفت مبنى في منطقة الكيال على أطراف مدينة بعلبك، أدّت في حصيلة أوّليّة إلى سقوط شهيدة وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 6 شهداء و3 جرحى بالغارة على مقنة وشهيدة وجريح بالغارة على الكيال- بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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