"النشرة": 6 شهداء و3 جرحى بالغارة على مقنة وشهيدة وجريح بالغارة على الكيال- بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بـ"سقوط 6 شهداء و3 جرحى في حصيلة أوّليّة، نتيجة الغارة الإسرائيليّة على بلدة مقنة، وما زالت أعمال رفع الأنقاض مستمرّة".

وأشار إلى أنّ "الغارة الّتي استهدفت مبنى في منطقة الكيال على أطراف مدينة بعلبك، أدّت في حصيلة أوّليّة إلى سقوط شهيدة وجريح".