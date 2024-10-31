نشرت وزارة الصحة العامة، التّقرير التّراكمي للدّعم الّذي تمّ تقديمه للمواطنين النّازحين، منذ 25 أيلول 2024. كما نشرت الوزارة لائحةً تظهر توزّع مراكز الإيواء على مركز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، في مختلف المحافظات اللّبنانيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة نشرت التقرير التراكمي للدعم المقدّم للنازحين ولائحة توزُع مراكز الإيواء على مركز الرعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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