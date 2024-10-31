سامي الجميل: أي اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان واللبنانيين مرفوض

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، الى أن "منطق الاستقواء لا يولّد إلا الحروب والنزاعات وغياب الاستقرار، والطائفة الشيعية منكوبة اليوم في لبنان ونسعى للنهوض بها".

ولفت الجميل، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، الى أن "أي اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان واللبنانيين مرفوض، ومعلوماتنا أن الأمور معقدة في لبنان ومؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، مضيفاً "الحكومة اللبنانية غير مسيطرة بالكامل في مسألة مفاوضات وقف إطلاق النار".

وذكر أن "أي اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان واللبنانيين مرفوض، وأولوية اللبنانيين انتهاء الحرب وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني بصلاحيات كاملة"، مضيفاً "من غير المقبول تقديس حزب الله لسلاحه الخارج عن الدولة".

وتابع "نستغرب مفهوم "حرب الإسناد" الذي كلف لبنان هذا الثمن المدمّر، فحرب الإسناد قتلت أعدادا كبيرة من اللبنانيين مقابل "لا شيئ"/ ونحن ندعو الجيش اللبناني إلى تحمل مسؤولياته بالكامل ومنع وجود أي سلاح غير شرعي".

وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "انتخاب رئيس للجمهورية، فمنذ سنتين تم إقفال المجلس دون جدوى".