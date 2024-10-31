أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "أنّها تتابع موضوع المساعدات الّتي تصل من أجل إغاثة النازحين جراء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لا سيما بعدما جرى تداول أخبار عن وجود مخالفات في التوزيع".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها بصدد جمع كل المعطيات والمعلومات من المصادر الرسمية والمعنية بإستلام المساعدات وتوزيعها، وهي تعمل على اعتماد آلية واضحة للمراقبة واستقبال الشكاوى بغية تأمين العدالة والمساواة والشفافية في هذه العملية"، مؤكّدةً "أنّها لن تتوانى عن القيام بواجبها في مراقبة توزيع هذه المساعدات منعاً لأي استغلال من أي جهة كانت".
كانت هذه تفاصيل خبر "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد": نتابع موضوع المساعدات التي تصل من أجل إغاثة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.