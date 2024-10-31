"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد": نتابع موضوع المساعدات التي تصل من أجل إغاثة النازحين

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "أنّها تتابع موضوع المساعدات الّتي تصل من أجل إغاثة النازحين جراء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لا سيما بعدما جرى تداول أخبار عن وجود مخالفات في التوزيع".

وأشارت في بيان، إلى "أنّها بصدد جمع كل المعطيات والمعلومات من المصادر الرسمية والمعنية بإستلام المساعدات وتوزيعها، وهي تعمل على اعتماد آلية واضحة للمراقبة واستقبال الشكاوى بغية تأمين العدالة والمساواة والشفافية في هذه العملية"، مؤكّدةً "أنّها لن تتوانى عن القيام بواجبها في مراقبة توزيع هذه المساعدات منعاً لأي استغلال من أي جهة كانت".