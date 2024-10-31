مصدر مطلع لـ"أكسيوس": هوكشتاين لن يسافر إلى بيروت وسيعود من إسرائيل إلى واشنطن اليوم

كشف مصدر مطّلع لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "الموفد الرّئاسي الأميركي ​آموس هوكشتاين​ لن يسافر إلى بيروت، وسيعود إلى واشنطن من إسرائيل في وقت لاحق اليوم".

وكان قد أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيليّة، في وقت سابق اليوم، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكّد للمبعوثَين الأميركيَّين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، أنّ المسألة ليست الاتفاق بل القدرة على تطبيقه"، وذلك بشأن وقف إطلاق النّار في لبنان. ‏وأكّد أنّ "وقف إطلاق النّار مع "حزب الله"، يجب أن يضمن أمن إسرائيل".

وكان قد أفاد "أكسيوس" أمس، بأنّ "هوكشتاين وماكغورك سيزوران إسرائيل الخميس، في مسعى لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان".