"النشرة": إصابات بغارات على طريق الدوير- أنصار وبلدات مليتا والخيام ويحمر وكفرحونة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات استهدفت طريق الدوير- أنصار عند مفترق كسارات بصفور، أطراف بلدة يحمر الشقيف، منطقة مليتا في إقليم التفاح، الخيام، يحمر، كفرحونة، أطراف حي المشاع الجديد باتجاه قلعة ميس؛ ومثلث الماري- عين عرب- المجيدية"، موضحًا أنّ "الغارات تسبّب بسقوط إصابات".

ولفت إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف بلدات أرنون، كفرحمام، والخيام".