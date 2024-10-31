"النشرة": إصابات بغارات على طريق الدوير- أنصار وبلدات مليتا والخيام ويحمر وكفرحونة

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات استهدفت طريق الدوير- أنصار عند مفترق كسارات بصفور، أطراف بلدة يحمر الشقيف، منطقة مليتا في إقليم التفاح، الخيام، يحمر، كفرحونة، أطراف حي المشاع الجديد باتجاه قلعة ميس؛ ومثلث الماري- عين عرب- المجيدية"، موضحًا أنّ "الغارات تسبّب بسقوط إصابات".
ولفت إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف بلدات أرنون، كفرحمام، والخيام".
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