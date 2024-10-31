متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي: سموتريتش سيمدد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية شهرا آخر

أشار متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، بأن "بتسلئيل سموتريتش سيمدد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية شهرا آخر". هذا ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أن "جلس الوزراء وافق على تمديد التعاملات المالية بين بنوك إسرائيل والضفة شهرا آخر"، لافتا الى ان "قرار المجلس الوزاري تمديد التعاون مع بنوك الضفة شهرا آخر مرتبط بالانتخابات الأميركية".

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