غالانت: إيران أصبحت وحيدة والوضع الصعب لحماس وحزب الله لا يمكنهما من مساعدتها

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى أن "الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مزيد من الجنود في صفوف الاحتياط والقوات النظامية، ومهمتنا لم تنته بعد ومن واجبنا الأخلاقي إعادة الأسرى إلى بيوتهم".
ولفت غالانت، الى أن "إيران أصبحت وحيدة والوضع الصعب لحماس وحزب الله لا يمكنهما من مساعدتها".
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