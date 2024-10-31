الدفاع التركية: تحييد 198 إرهابيًا في عمليات الأسبوع الماضي بما في ذلك شمالي سوريا والعراق

أعلن مستشار العلاقات العامّة والإعلام في ​وزارة الدفاع التركية​، زكي آق تورك، "تحييد 198 إرهابيًّا في العمليّات الّتي نفّذتها قوّاتها خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك شمالي سوريا والعراق"، مشيرةً إلى أنّ "عدد الإرهابيّين الّذين حُيّدوا منذ 1 كانون الثّاني الماضي، بلغ 2419 إرهابيًا".

ولفت، في إحاطة إعلاميّة، إلى أنّ "القوّات المسلّحة نفّذت غارات عديدة على أهداف إرهابيّة، عقب الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطّيران والفضاء التركية "توساش"، في العاصمة أنقرة قبل أسبوع"، موضحًا أنّ "العمليّات الجوّيّة الّتي نفّذتها القوّات التّركيّة شمالي العراق وسوريا الأسبوع الماضي، أسفرت عن تدمير أهداف إرهابيّة، مثل مغارات ومخابئ ومستودعات ومنشآت يستخدمها تنظيم "بي كي كي".

وكشف تورك أنّ "3 عناصر من "بي كي كي" سلّموا أنفسهم الأسبوع الماضي لقوّات حرس الحدود التّركيّة، بعد فرارهم من معسكرات التّنظيم شمال العراق"، مبيّنًا أنّ "عدد المسلّحين الّذين سلّموا أنفسهم منذ مطلع العام الحالي، بلغ 86".