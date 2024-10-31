شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسة دولية: المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة هدفها إيقاف دورة العنف والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أنّ زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز للقاهرة في هذا التوقيت، لها دلالات مهمة، فهو منخرط في ماراثون مفاوضات الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف بيرنز بهذه الزيارة، لأن مسار المفاوضات في الوقت الحالي ضرورة انتخابية.

وتابع، أنّ المبادرات التي تُقدم لبايدن يبقي فيها على عدم وقف إطلاق النار، وهذا كلام غير منطقي، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لوقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح أربعة من المحتجزين.

وذكر، أنّ فلسفة المبادرة المصرية تقوم على فكرة مجرد إيقاف دائرة العنف، والبحث عن استمرار وقف إطلاق النار، فمن الممكن أن تمدد المدة إلى شهرين، ومن ثم وقف كامل لإطلاق النار، وإطلاق كل المحتجزين.