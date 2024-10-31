شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف المبادرة الرئاسية بداية ومحاور عملها والان مع تفاصيل الخبر

تهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية، بهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، قد أعلن وصول إجمالى عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان منذ انطلاقها لـ71 مليونا و475 ألفاً و812 خدمة.

يأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.



وجاءت أبرز محاور عمل المبادرة الرئاسية:

التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وخلال الأيام الماضية، قدمت المبادرة 8 ملايين و776 ألفا و993 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 36 ألفا و49 مستفيدة عبر 231 خدمة ونشاطا، كما تم توزيع 5.5 طن لحوم وسلع تموينية وصلت لـ 5 آلاف و507 أسر. علاوة على 53 قافلة مجتمعية شاملة استفاد منها 56 ألفاً و839 مواطنا، و77 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات بعدد مشاركين 1.925 مشارك.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأيام الماضية تقديم 195 ألفاً و740 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية.

وتم تنفيذ حملات للتوعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات استفاد منها 441 ألفا و661 مواطنا.

وقدمت بداية مساعدات اجتماعية، وتعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات لـ 66 ألفاً و957 مواطن، ووزعت سلات غذائية ووجبات ساخنة على 490 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب توزيع 1.785 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.