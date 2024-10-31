شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان.. مصرع شخص وإصابة 73 جراء إعصار "كونغ - ري" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وأصيب 73 آخرين اليوم الخميس، جراء إعصار "كونج - ري" الذي ضرب تايوان في إقليم نانتو وسط الجزيرة.
وذكرت الوكالة الوطنية للحرائق التايوانية أن الإعصار بلغت سرعته 184 كيلومترًا في الساعة وبأمطار غزيرة، وذلك قرابة الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (05,40 توقيت جرينتش) في جنوب شرق تايوان.
وذكرت الوكالة الوطنية للحرائق التايوانية أن الإعصار بلغت سرعته 184 كيلومترًا في الساعة وبأمطار غزيرة، وذلك قرابة الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (05,40 توقيت جرينتش) في جنوب شرق تايوان.