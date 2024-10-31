حزب الله: قصفنا الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.