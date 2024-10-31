"الجديد": القاضي نقولا منصور اصدر مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بعد جلسة استجواب دامت اكثر من ساعتين

أفادت معلومات قناة الجديد، بأن "القاضي نقولا منصور اصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استجواب دامت اكثر من ساعتين".

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