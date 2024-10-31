أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "الجانب الأميركي يشكك في أن تؤدي المفاوضات لتوقف إطلاق النار قبل انتخابات الرئاسة".
في وقت سابق، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد للمبعوثين الأميركيين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك أن المسألة ليست الاتفاق بل القدرة على تطبيقه"، وذلك بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.
ورأى أن "وقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مصادر: الجانب الأميركي يشكك في أن تؤدي المفاوضات لتوقف إطلاق النار قبل انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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