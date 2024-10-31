نتانياهو لهوكشتاين وماكغورك: وقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل

أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد للمبعوثين الأميركيين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك أن المسألة ليست الاتفاق بل القدرة على تطبيقه"، وذلك بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

‏ورأى أن "وقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد زيارة أجراها هوكشتاين وماكغورك للقاء المسؤولين الإسرائيليين لبحث مسألة وقف إطلاق النار في لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.