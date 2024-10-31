شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: مصر قيادة وشعبا داعمة لاستقرار دولة السودان الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

قال حسين الزناتى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن لقاء الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان بالقاهرة فى الحوار المفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومى مشترك، يأتى فى إطار حرص لجنة الشؤون العربية على إلقاء الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية.

وأشار الزناتى، خلال كلمته باللقاء المفتوح اليوم، إلى أن الأزمة السودانية تحتل الأولويات المصرية نظرا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين، لافتا إلى أن السودان الشقيق يتعرض لحملة المقصود منها زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الزناتى، أن مصر قيادة وشعبا داعمة للقضية السودانية، وتقف وتدعم تساند الشعب السودانى الشقيق.