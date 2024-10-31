شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات إحاطة و5 مشروعات قوانين للبحث عن الغاز والبترول أمام طاقه النواب والان مع تفاصيل الخبر

تشهد اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، مناقشة 5 مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، فضلا عن 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيري الكهرباء والبيئة.

وخصصت اللجنة اجتماعاتها الأحد، لنظر مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط ( ج.م.ع).

يأتي ذلك إلي جانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع)، و مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنميةحورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميتة واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) .

وعلي مدار يوم الاثنين، تنظر اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب أحمد عبد السلام قوره بشأن أهمية تبني الحكومة لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين في إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء، بالاضافة إلي طلبي النائب محمد الصمودي بشأن انتشار القمامة بشوارع محافظة كفر الشيخ وبالأخص في مراكز مطوبس، وفوه، ودسوق، نتيجة لعدم وجود منظومة لجمع وإعادة تدوير القمامة، و النائب رياض عبد الستار بشأن غياب دور وزارة البيئة في الحد من التلوث البيئي وبالأخص في مدت و قري ومركز ملوي بمحافظة المنيا.