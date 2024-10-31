حملة تبرّع بالدمّ في برج حمّود بهدف المساهمة في علاج الإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان

نظّمت حملة تبرّع بالدمّ في برج حمّود بمركز "اراكسي بولغورجيان" الطبي الإجتماعي لجمعيّة صليب إعانة أرمن لبنان، حيث قامت طواقم الصليب الأحمر اللبناني بعمليات سحب الدم ونقله لفحصه وتوزيعه على من يحتاجه ويأتي ذلك بهدف المساهمة في علاج الإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان.

وأشارت مديرة المركز نازلي اواقيان إلى أنّ "هذه المبادرة تقع ضمن رسالة جمعية صليب إعانة أرمن لبنان من النواحي الإنسانيّة والأخلاقية، إلى جانب الموجب الوطني بالمساهمة في تخفيف المعاناة التي يسببها العدوان الإسرائيلي".

ولفتت الى أنّ "هذه هي الحملة الثانية، إذ كانت الأولى في ٥ أيلول الماضي، بمبادرة من شباب وطلاب حزب الطاشناق، ودائمًا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني".

بدوره، ذكر مسؤول الشؤون الصحيّة والإجتماعية في اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان هاكوب ملكيان، أنّ "الطروف السائدة تفرض موجبات إنسانيّة، وواجبات وطنية في ضوء سقوط أعداد كبيرة من الجرحى، إلى جانب الشهداء والنازحين".