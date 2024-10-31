طيران الشرق الأوسط: الرحلات الممتدة من 4 تشرين الثاني ولغاية 10 منه

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، جدول رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 4 تشرين الثاني 2024 ولغاية 10 تشرين الثاني 2024.

وذكرت الشركة، أنه "بالنسبة لبقية الرحلات غير الواردة في الجدول أعلاه فقد تم إلغاؤها. ويسمح للركاب المحجوزين حصراً على هذه الرحلات بتغيير الحجز داخل المقصورة نفسها لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تتخطى الاسبوع من تاريخ الرحلة الملغاة".