اللواء خير بحث مع وفد تركي في التحضيرات لاستقبال سفينة المساعدات الإنسانية التركية غدا

استقبل الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وفدا تركيًا بحث معه في المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا حكومة وشعبا للبنان في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضده.
و بحث الجانبان في التحضيرات لاستقبال سفينة المساعدات الإنسانية التركية، غدا الجمعة، في مرفأ بيروت، حيث تضم السفينة نحو ألف طن من المساعدات المتنوعة والتي سيتم توزيعها على كامل جغرافيا لبنان بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة.
وشدد الوفد التركي على "وقوف تركيا والشعب التركية إلى جانب لبنان حكومة وشعبا في هذه المحنة التي يمر بها".
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