نقابة محرري الصحافة: إنتهاء مهلة دفع الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات العامة

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان "وفقا للنظام الداخلي وللدعوة المعلنة للجمعية العمومية الانتخابية وفقا للأصول بتاريخ 30 ايلول 2024. عن انتهاء مهلة دفع الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات العامة ظهر 31/10/2024"، مشيرة الى
"تعليق جدول النقابة النهائي للذين يحق لهم الانتخاب في مقر النقابة اعتبارا من 1/11/2024".
كما اشارت الى أن "مهلة الترشيح للانتخابات تبدأ في الأول من تشرين الثاني وتنتهي في الخامس عشر منه وتنتهي مهلة سحب الترشيحات في 22 تشرين الثاني 2024. مع التذكير ان رسم الترشيح هو 3 ملايين ليرة لبنانية".
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